РСПП предложил прописать в законе порядок пересмотра приватизационных сделок

Союз предлагает дать собственнику право на компенсацию и ввести пресекательный срок

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил главе государства предложения по законодательному регулированию пересмотра приватизационных сделок, совершенных с нарушением, предусмотрев, в частности, возможность компенсации инвесторам рыночной стоимости активов.

Как сообщил журналистам президент РСПП Александр Шохин, союз получил от Государственно-правового управления президента отзыв на свои предложения и сейчас дорабатывает их с тем, чтобы к апрелю финализировать и представить Владимиру Путину, возможно, в рамках съезда бизнес-объединения. Предварительно вопрос о законодательном регулировании пересмотра приватизации обсуждался на встрече представителей бизнес-объединения с Путиным в ноябре 2023 года, отметил он.

РСПП предлагает изменить федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества". "Мы предлагаем использовать двухстороннюю реституцию, то есть право государства обратить в казну ту или иную собственность, и право текущего собственника на компенсацию по рыночной цене с учетом предшествующих затрат. Это первое. Второе - пресекательный срок", - сказал Шохин, пояснив, что речь идет о 10-летнем сроке исковой давности в отношении нарушенных экономических прав. Он был введен в 2013 году, а значит, должен затрагивать все сделки, десятилетний срок давности по которым истек в сентябре 2023 года, отметил глава РСПП.

"Если обратить внимание на иски Генеральной прокуратуры (о пересмотре сделок о приватизации активов - ИФ), в том числе самые последние, то мы видим, что речь идет о том, что ненадлежащий орган власти, например, региональный, а не федеральный, принял решение о приватизации", - пояснил Шохин. Он добавил, что в законодательстве необходимо четко прописать критерии добросовестности покупателя (например, случаи, когда он не мог знать сопровождавших сделку о нарушениях).

Источником возмещения рыночной стоимости возвращенного государству актива, по мнению РСПП, могут стать средства от его повторной продажи. "За счет чего компенсировать? На наш взгляд - за счет выставления этого актива на повторную приватизацию. И можно эту компенсацию собственнику делать отсроченную: только после того, как будет получен доход от продажи этого имущества в рамках приватизационной сделки", - сказал Шохин.

В отношении стратегических организаций РСПП предлагает прописать в законе ситуации, когда приватизация была проведена надлежащим образом, но в рамках последующих сделок доля иностранного инвестора превысила предусмотренный 57-м федеральным законом ("О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") лимит в 25% или 50%. "Это, на наш взгляд, тоже надо урегулировать, в частности, самый просто способ - дать предписание в соответствующие компании вернуть избыточно появившийся актив в руки предшествовавшего собственника. А если это предписание не будет выполнено, вот тогда можно забирать в казну", - полагает Шохин.

"Мы считаем, что это те изменения в законодательство, который позволят отделить добросовестных приобретателей активов и участников сделок со стратегическими объектами от нарушителей этого законодательства. И тогда у нас, может быть, немного снизится энтузиазм у соответствующих органов по изъятию активов в казну, потому что надо будет взвешивать последствия, в том числе финансовые", - заявил глава РСПП.