Система ПВО уничтожила несколько воздушных целей в Белгородской области

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.

"Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. (...) По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в телеграм-канале.

Ранее губернатор проинформировал о сбитом над селом Новая Деревня Белгородского района украинском БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Гладков также сообщал об обстреле со стороны Украины села Терезовка Шебекинского городского округа. "Пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме", - уточнял он.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.