Подозреваемый в убийстве мужчины в центре Краснодара задержан

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства человека в пятницу днем в центре Краснодара, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 54-летний мужчина на улице Буденного дважды выстрелил из ружья в 58-летнего мужчину, последний от полученных ранений скончался на месте.

В ближайшее время с задержанным будут проведены следственные действия, сообщили в пресс-службе.

Мотив и причины совершенного преступления устанавливаются.