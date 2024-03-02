Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

ПВО поразила воздушные цели над Финским заливом в Ленинградской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил в субботу губернатор Александр Дрозденко.

"Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", - написал глава региона в телеграм-канале.

По его данным, жертв и разрушений нет.

Ломоносовский район Ленинградской области граничит с Петербургом.

По информации Росавиации, в 19:32 для "обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов" в аэропорту Пулково вводили ограничения. Их сняли в 20:03, на запасные аэродромы самолеты не уходили.

Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Петербурга Александр Беглов, власти сотрудничают с силовым блоком.

"В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона", - сказал Беглов.

Ленинградская область Александр Дрозденко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Режим КТО введен в части Карабулака в Ингушетии

Что произошло за день: суббота, 2 марта

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

В Росгвардии назвали возможной причиной ЧП в Петербурге падение беспилотника

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Шесть человек обратились за медпомощью после ЧП в Петербурге

Губернатор Петербурга сообщил о ЧП в Красногвардейском районе

Людмила Улицкая признана иноагентом

Людмила Улицкая признана иноагентом

Что произошло за день: пятница, 1 марта

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Новые инициативы из послания президента могут потребовать 5,7 трлн рублей из бюджета

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных

Набиуллина обеспокоена качеством передаваемых банками в БКИ данных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });