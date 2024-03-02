ПВО поразила воздушные цели над Финским заливом в Ленинградской области

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил в субботу губернатор Александр Дрозденко.

"Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", - написал глава региона в телеграм-канале.

По его данным, жертв и разрушений нет.

Ломоносовский район Ленинградской области граничит с Петербургом.

По информации Росавиации, в 19:32 для "обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов" в аэропорту Пулково вводили ограничения. Их сняли в 20:03, на запасные аэродромы самолеты не уходили.

Как сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Петербурга Александр Беглов, власти сотрудничают с силовым блоком.

"В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона", - сказал Беглов.