Найденный на железнодорожных путях под Самарой предмет оказался безопасным

Движение поездов по перегону на перегоне Жигулевское море - Химзаводская возобновилось

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Самарской области после перерыва возобновилось движение поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД"). Утром во вторник поезда там остановили из-за того, что на этом участке нашли посторонний предмет.

"Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская", - сообщила КбшЖД.

Были задержаны пассажирский поезд №66 Москва - Тольятти и пригородные поезда №7111 Самара - Тольятти, №7118 Тольятти - Самара. Теперь они возобновили движение по маршрутам.

КбшЖД просит граждан сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД".

Накануне в Самарской области был поврежден железнодорожный мост через реку Чапаевка, было приостановлено движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск. Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, "на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство".

По факту возбуждено уголовное дело о диверсии.

Пока на этом перегоне поезда следуют по одному пути.