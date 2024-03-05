Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Найденный на железнодорожных путях под Самарой предмет оказался безопасным

Движение поездов по перегону на перегоне Жигулевское море - Химзаводская возобновилось

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Самарской области после перерыва возобновилось движение поездов на перегоне Жигулевское море - Химзаводская, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД"). Утром во вторник поезда там остановили из-за того, что на этом участке нашли посторонний предмет.

"Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская", - сообщила КбшЖД.

Были задержаны пассажирский поезд №66 Москва - Тольятти и пригородные поезда №7111 Самара - Тольятти, №7118 Тольятти - Самара. Теперь они возобновили движение по маршрутам.

КбшЖД просит граждан сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД".

Накануне в Самарской области был поврежден железнодорожный мост через реку Чапаевка, было приостановлено движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск. Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, "на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство".

По факту возбуждено уголовное дело о диверсии.

Пока на этом перегоне поезда следуют по одному пути.

РЖД Чапаевск Жигулевское море Самарская область КбшЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума работает над запретом на выплаты иноагентам по авторским правам

Думе предложили ограничить взимаемые крупными маркетплейсами комиссии и неустойки

Антимонопольный контроль выведут из-под моратория на проверки IT-компаний

Нефтяники в феврале получили по топливному демпферу 127,9 млрд рублей

Взрыв произошел на инфраструктурном объекте в Белгородской области

Крымский мост перекрыт уже восемь часов, проезда ждут девять поездов

Что произошло за день: понедельник, 4 марта

Специалисты и операторы связи начали проверку из-за сбоя в работе Telegram

Специалисты и операторы связи начали проверку из-за сбоя в работе Telegram

Роскомнадзор разослал 34 сайтам требования удалить контент об обходе блокировок

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний

В перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });