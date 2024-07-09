Житель ХМАО получил срок за попытку диверсии на железной дороге

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приговорил жителя Нижневартовска к семи годам колонии строгого режима по делу о посягательстве на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции региона.

Следствие установило, что у подсудимого есть родственники на Украине, в мессенджере он был подписан на каналы, дискредитирующие российскую армию, а также открыто выражал свою приверженность экстремистским взглядам в связи с несогласием с проведением СВО. По версии следствия, в связи с этим он решил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры.

28 января 2023 года он вышел на связь с участником незаконного вооруженного формирования и попросил рецепт изготовления зажигательной смеси, считает следствие. Имея при себе средства поджога, подсудимый направился на перегон Чумпас-Лангепасовский Сургутского региона Свердловской железной дороги для поджога железнодорожного объекта.

По дороге его задержали сотрудники управления ФСБ по Тюменской области.

Дело рассматривалось в закрытом режиме.