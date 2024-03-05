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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Задержки поездов ожидаются из-за постороннего предмета на перегоне под Самарой

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов приостановлено во вторник на перегоне Жигулевское море - Химзаводская в Самарской области в связи с обнаружением постороннего предмета. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД").

"На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено", - говорится в сообщении.

Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов, отмечает пресс-служба.

Накануне в Самарской области был поврежден ж/д мост через реку Чапаевка, было приостановлено движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск.

Как написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, "на месте подрыва железнодорожного моста через р.Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство".

В настоящее время движение поездов на перегоне открыли по одному пути.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия).

Самара Самарская область РЖД
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