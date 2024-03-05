РЖД намерены завершить восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой 7 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Куйбышевская железная дорога (КбшЖД, филиал ОАО "РЖД") планирует завершить восстановительные работы на поврежденном накануне железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Чапаевске (Самарская область) 7 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Куйбышевской магистрали.

"В настоящее время пассажирские и грузовые поезда идут по расписанию. Идет пропуск по соседнему пути", - сказали в пресс-службе.

Мост был поврежден утром в понедельник - на единый номер экстренных оперативных служб "112" поступила информация об инциденте. Жертв и пострадавших не было. Движение поездов на перегоне Звезда - Чапаевск было приостановлено и открыто к вечеру по одному пути.

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщали, что в результате инцидента разрушения опоры моста не произошло.

Как написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, "на месте подрыва железнодорожного моста через р. Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство".

Уголовное дело возбуждено по п."а", ч.2 ст.281 УК РФ (диверсия).