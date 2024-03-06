Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Туве число пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре увеличилось до 21

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Туве при пожаре на Шагонарской ТЭЦ пострадал 21 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Тувы.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Губернатор региона Владислав Ховалыг сообщил, что авария случилась, когда на смене работал 21 человек и что троих еще ищут. Затем он уточнил, что пропавших и погибших в результате инцидента нет. Пострадавших должны были вывезти на лечение в Кызыл.

Из-за аварии в Туве ввели режим ЧС регионального значения.

"По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются", - написал Ховалыг в Telegram.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. Его потушили. Из-за аварии в Шагонаре отключили центральное отопление.

Аварию в СК будут расследовать по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Свою проверку проведут и прокуроры.

Владислав Ховалыг Кызыл Тува Шагонар Шагонарская ТЭЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В правительстве одобрили выкуп российского "Яндекса" консорциумом инвесторов

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

Пожар на Шагонарской ТЭЦ расследуют по статье о халатности

Пожар на Шагонарской ТЭЦ расследуют по статье о халатности

Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16

Суд в Адыгее взыскал в доход государства связанные с Коломойским активы

"Газпрому" разрешили самому определять перечень раскрываемой информации

"Газпрому" разрешили самому определять перечень раскрываемой информации

В Латвии утвердили список запрещенных к импорту продуктов из России и Белоруссии

Что произошло за день: вторник, 5 марта

Путин поддержал предложение о создании зерновой биржи БРИКС

Путин поддержал предложение о создании зерновой биржи БРИКС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });