В Туве число пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре увеличилось до 21

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Туве при пожаре на Шагонарской ТЭЦ пострадал 21 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Тувы.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Губернатор региона Владислав Ховалыг сообщил, что авария случилась, когда на смене работал 21 человек и что троих еще ищут. Затем он уточнил, что пропавших и погибших в результате инцидента нет. Пострадавших должны были вывезти на лечение в Кызыл.

Из-за аварии в Туве ввели режим ЧС регионального значения.

"По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются", - написал Ховалыг в Telegram.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром в среду. Его потушили. Из-за аварии в Шагонаре отключили центральное отопление.

Аварию в СК будут расследовать по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Свою проверку проведут и прокуроры.