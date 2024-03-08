Энергетики построят дополнительные ЛЭП для мобильных котельных в Туве

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники АО "Россети Сибирь Тываэнерго" занимаются восстановлением инженерных сетей Шагонарской ТЭЦ, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.

"Компания "Россети Сибирь Тываэнерго" построит дополнительные линии электропередачи для передвижных мобильных котельных в Шагонаре. Кроме того, специалисты сетевой компании занимаются восстановлением инженерных сетей на пострадавшей ТЭЦ", - говорится в сообщении.

По словам управляющего директора компании Антона Лукина, резервные источники питания доставили в Шагонар в первые часы происшествия в среду, сбоев в работе электросетей не было.

"Чтобы максимально обезопасить население, оставшееся в холодный период без тепла, было принято решение подключить город к мобильным передвижным котельным, строительством линий для которых мы и занимаемся", - уточнил Лукин.

Пресс-служба правительства республики также сообщила, что ремонтные бригады восстановили теплоснабжение в пятиэтажном здании межмуниципального медицинского центра в городе Шагонар.

"Теплоснабжение пятиэтажного здания Улуг-Хемского межмуниципального медицинского центра восстановили с помощью дизельной модульной котельной, которую в Шагонар накануне доставили представители Минстроя России. Подключение и настройка котельного оборудования производились под руководством специалистов федерального ведомства, которые прибыли в республику во главе с замминистра Алексеем Ересько", - говорится в сообщении.

Прием больных в медцентре планируется возобновить с субботы.

Пресс-служба уточняет, что из Хакасии, Кузбасса и Красноярска в Туву накануне прибыли четыре модульных котельных установки. Из них три подключены к системе теплоснабжения утром в пятницу, а в течение дня ожидается поставка еще пяти мобильных котельных из Новосибирска.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел в среду утром. В результате пострадали 23 человека.

Из-за ЧП было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают примерно 4 тыс. человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителя.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура республики инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.