Три из восьми котлов запущены на Шагонарской ТЭЦ

Архивное фото Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады запустили еще два котла на Шагонарской ТЭЦ, где в среду произошли взрыв и пожар.

"Три уже действуют. Остальные пять готовятся к запуску", - написал глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что удалось запустить один из котлов ТЭЦ.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел в среду утром. В результате пострадали 23 человека.

Из-за ЧП было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают примерно 4 тыс. человек. Всего в Шагонаре - 12 тыс. 204 жителя.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура региона инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.

В Туве введен режим ЧС регионального значения.