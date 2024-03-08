Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Три из восьми котлов запущены на Шагонарской ТЭЦ

Три из восьми котлов запущены на Шагонарской ТЭЦ
Архивное фото
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады запустили еще два котла на Шагонарской ТЭЦ, где в среду произошли взрыв и пожар.

"Три уже действуют. Остальные пять готовятся к запуску", - написал глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что удалось запустить один из котлов ТЭЦ.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел в среду утром. В результате пострадали 23 человека.

Из-за ЧП было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают примерно 4 тыс. человек. Всего в Шагонаре - 12 тыс. 204 жителя.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура региона инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.

В Туве введен режим ЧС регионального значения.

Тува Владислав Ховалыг Шагонарская ТЭЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПВО уничтожила 11 дронов над Волгоградской областью и один над Белгородской

Что произошло за день: четверг, 7 марта

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

Инцидент на "Северстали" в Вологодской области был связан с попаданием дрона

Инцидент на "Северстали" в Вологодской области был связан с попаданием дрона

ФСБ сообщила о предотвращении вооруженного нападения на столичную синагогу

МИД потребовал от посла США прекратить содействие нежелательным НКО

МИД потребовал от посла США прекратить содействие нежелательным НКО

В Казанском танковом училище случился пожар из-за неисправной проводки

Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов

"Газпром" в российском суде хочет взыскать $935 млн с польской Orlen

РЖД завершили восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой после ЧП

РЖД завершили восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой после ЧП
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });