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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

В Шагонаре 46 домов подключили к теплоснабжению после ЧП на местной ТЭЦ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В тувинском городе Шагонаре, где в минувшую среду произошла авария на местной ТЭЦ, запущены семь мобильных котельных установок, к теплоснабжению подключены 46 многоквартирных домов, сообщил в воскресенье глава Тувы Владислав Ховалыг.

"В городе продолжается врезка и запуск мобильных котельных установок (МКУ). Прошлой ночью было запущено еще две, так что теперь в постоянной работе находится семь МКУ. Температура теплоносителя в сетях постоянно растет. Уже 46 многоквартирных домов подключены к теплоснабжению", - написал он в своем телеграм-канале.

Ховалыг добавил, что в воскресенье на Шагонарской ТЭЦ была восстановлена конвейерная линия топливоподачи, в работу ввели второй котел.

По словам главы Тувы, он находится на постоянной связи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителем Алексеем Ересько.

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Ховалыг отметил, что, несмотря на подачу тепла в социальные объекты, полное налаживание системы займет некоторое время. В связи с этим на оперативном штабе было принято решение о досрочных каникулах для шагонарских школьников, которые пройдут с 11 по 20 марта. Также Минобразования республики совместно с Роспотребнадзором решают вопрос об организации дежурных групп для малышей в детском саду.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел утром 6 февраля. В результате ЧП пострадали 23 человека. Было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают примерно 4 тыс. человек, это примерно треть всего населения города.

Следственное управление СКР по республике возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также о нарушении требований промбезопасности опасных производственных объектов. Прокуратура республики инициировала проверку, а Ростехнадзор начал расследование причин технологического взрыва.

Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.

Тува Шагонарская ТЭЦ
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