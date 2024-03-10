Около 7 млрд руб. направят на жилье в Курской области взамен утраченного из-за обстрелов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Почти 1,4 тыс. семей Курской области вошли в дополнительный список на предоставление соцвыплаты за жилье, утраченное в результате атак с украинской стороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В 2024 году сформирован дополнительный перечень утраченных жилых помещений, принадлежавших 1 тыс. 369 семьям. Размер соцвыплаты составит порядка 7 млрд рублей - средства федерального и областного бюджетов. В настоящее время вопрос находится на согласовании в структурных подразделениях регионального правительства, после этого будет направлен в Минстрой России", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он также сообщил, что в прошлом году на оказание соцподдержки жителям приграничных территорий региона правительством РФ выделено более 2,5 млрд рублей. Социальную выплату получила 451 семья, 381 из них уже приобрела жилые помещения.

По информации Старовойта, украинским обстрелам подвергается 31 населённый пункт в пяти приграничных районах.

На территории региона продолжают действовать пункты временного размещения для граждан, вынуждено покинувших свои территории. В ПВР в настоящее врем проживает 1 тыс. 522 человека, в том числе 60 курян из приграничных районов, которые по различным причинам не могут там оставаться. При необходимости ПВР может быть предоставлен при необходимости и другим жителям области.