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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Путин на следующей неделе проведет совещания с кабмином и членами Совбеза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в голосовании на выборах главы государства, проведет совещания с членами правительства и Совета безопасности страны, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1, ВГТРК).

Программа отмечает, что, как будет голосовать президент - на избирательном участке или онлайн - пока неизвестно.

Кроме того, Путин проведет встречу с победителями конкурса "Лидеры России", говорится в программе.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

Владимир Путин
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