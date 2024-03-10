Путин на следующей неделе проведет совещания с кабмином и членами Совбеза

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в голосовании на выборах главы государства, проведет совещания с членами правительства и Совета безопасности страны, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1, ВГТРК).

Программа отмечает, что, как будет голосовать президент - на избирательном участке или онлайн - пока неизвестно.

Кроме того, Путин проведет встречу с победителями конкурса "Лидеры России", говорится в программе.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта.