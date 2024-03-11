Володин потребовал от трех регионов выделять депутатам машины производства РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал исправить ситуацию в трёх регионах РФ, где для обеспечения работы депутатов по-прежнему предоставляют иностранные автомобили.

"Есть три региона - республика Ингушетия, Амурская и Калининградская области, где депутатам по-прежнему предоставляют автомобили иностранного производства", - цитирует в понедельник пресс-служба Госдумы слова Володина с заседания Совета Думы.

Сообщается, что спикер Госдумы поручил направить этим субъектам РФ уведомление с требованием исправить ситуацию.

На сегодняшний день 38 регионов уже предоставили депутатам российские автомобили, еще 34 субъекта РФ предоставляют автомобили иностранных марок, но произведенные в России до 2022 года, сообщил на Совете Думы Володин.

По его словам, "этот процесс будет продолжаться, по мере выбытия автомобилей из строя будут закупаться автомобили отечественного производства".

Есть также регионы, которые не заключали договоры аренды на транспортное обслуживание, так как нет заявок от депутатов, в том числе от новых территорий, сказал председатель палаты парламента РФ.

В сентябре прошлого года Совет Думы принял решение о том, чтобы в 2024 году в избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России. Все фракции единогласно поддержали это решение.