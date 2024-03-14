Господдержка закрытого аэропорта Симферополя в 2023 г. превысила 3,4 млрд руб.

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госсубсидии на частичное возмещение расходов аэропорта Симферополя, работа которого была приостановлена в феврале 2022 года в связи с ситуаций в Украине, в 2023 году составили более 3,4 млрд руб., сказано в отчетности ООО "Международный аэропорт Симферополь" (МАС).

Годом ранее объем такой поддержки был на уровне 2,7 млрд руб.

Помимо Симферополя, обслуживание гражданских авиарейсов с 24 февраля 2022 года приостановлено в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске и Воронеже. Для поддержки их финансового состояния правительство РФ выделяет им субсидии, которые направлены на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности и оплате процентов по кредитным договорам или договорам займа. В 2022 году на все закрытые аэропорты государство выделило около 7 млрд руб., в 2023 году - более 5 млрд руб. В декабре сообщалось о решении правительства выделить из резервного фонда еще 3,3 млрд руб.

В 2021 году аэропорт Симферополя обслужил рекордные для себя 6,83 млн человек, что на 48% больше, чем в 2020 году, и на 33% - чем в "доковидном" 2019. Среди остальных закрытых аэропортов это самый высокий показатель пассажиропотока - после Симферополя шел краснодарский "Пашковский", который обслужил более 5 млн человек.

Бенефициаром МАС, согласно отчету, на конец прошлого года оставался Олег Жестков, входивший ранее в совет директоров РНКБ.