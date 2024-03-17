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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Явка на федеральной платформе электронного голосования составила 91%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - К 10:00 на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свой выбор уже сделали 4,2 млн или 91% ранее зарегистрированных избирателей, сообщает Минцифры России.

Минцифры напомнило, что голосование на платформе ДЭГ применяется на выборах разных уровней с 2020 года, но на президентских - впервые; география применения ДЭГ протянулась от Камчатки до Калининграда.

По данным министерства, виртуальный помощник портала Госуслуг Робот Макс с начала года ответил на 26,8 млн вопросов о выборах, из них 6,7 млн были про ДЭГ.

Выборы президента РФ проходят 15-17 марта.

Жители 29 регионов могут отдать свои голоса онлайн. Для голосования на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на Госуслугах. Москвичи могут сделать выбор на портале mos.ru.

Минцифры РФ
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