Явка на федеральной платформе электронного голосования составила 91%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - К 10:00 на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) свой выбор уже сделали 4,2 млн или 91% ранее зарегистрированных избирателей, сообщает Минцифры России.

Минцифры напомнило, что голосование на платформе ДЭГ применяется на выборах разных уровней с 2020 года, но на президентских - впервые; география применения ДЭГ протянулась от Камчатки до Калининграда.

По данным министерства, виртуальный помощник портала Госуслуг Робот Макс с начала года ответил на 26,8 млн вопросов о выборах, из них 6,7 млн были про ДЭГ.

Выборы президента РФ проходят 15-17 марта.

Жители 29 регионов могут отдать свои голоса онлайн. Для голосования на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на Госуслугах. Москвичи могут сделать выбор на портале mos.ru.