В Сыктывкаре потушили пожар на хлебозаводе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возникшее накануне возгорание в цеху хлебозавода в Сыктывкаре, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального МЧС.

В результате пожара повреждена кровля цеха предприятия на площади 500 кв. м. Пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

Пожар в цеху выпечки ООО "Сыктывкархлеб" начался днем 16 марта.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил в телеграм-канале, что возгорание произошло во время ремонта на крыше хлебоформовочного цеха. Другие цеха не пострадали. "Перебоев на рынке хлебобулочных изделий не возникнет. Объемы продукции увеличит филиал комбината в Визинге. При необходимости нарастим поставки из Кирова", - отметил он.

По данным пресс-службы прокуратуры Коми, по факту пожара организована проверка. Будет оценена реализация органами госпожнадзора полномочий при выполнении предприятием деятельности по изготовлению пищевой продукции. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.