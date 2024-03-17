Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

В программе уточняется, что совещание будет посвящено конкретному сектору экономики.

Кроме того, в планах Путина встречи с его доверенными лицами и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и пригороде

Решение о восстановлении Шагонарской ТЭЦ в Туве примут после экспертизы

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%

Шойгу поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры ЧФ

Система ПВО сбила 12 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Ликвидировано возгорание на Сызранском НПЗ, атакованном накануне

Минобороны РФ заявило о нейтрализации 35 дронов ВСУ над восемью российскими регионами

Два дрона уничтожены в Раменском и Ступинском городских округах Подмосковья

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });