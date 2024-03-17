Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

В программе уточняется, что совещание будет посвящено конкретному сектору экономики.

Кроме того, в планах Путина встречи с его доверенными лицами и совещание с членами Совета безопасности РФ.