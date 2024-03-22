"Мособлэнерго" ввело режим повышенной готовности из-за ЧП в Crocus City Hall

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Энергетики "Мособлэнерго" в связи с ЧП в комплексе Crocus City Hall перешли на работу в режиме повышенной готовности, сообщает телеграм-канал компании.

"Мособлэнерго" с 21:30 21 марта вводится режим повышенной готовности. При РПГ на дежурство привлекаются 303 бригады (1165 работников), 573 единицы спецтехники, включая 79 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 19 МВт", - говорится в сообщении.

Как проинформировал ранее центр общественных связей ФСБ, в Crocus City Hall "Крокус Сити Холл" началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

СКР возбудил уголовное дело по факту случившегося.