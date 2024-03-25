Красногорским школьникам подарили ноутбуки за спасение людей в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ученикам красногорской школы №19 Исламу Халилову и Артему Донскову подарили ноутбуки и выразили благодарность за спасение людей при эвакуации из Crocus City Hall, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Благодарности за "самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим" подросткам вручила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она также передала ребятам в подарок ноутбуки", - говорится в сообщении.

Когда в здании концертного зала началась стрельба, 15-летний Ислам и 14-летний Артем работали в гардеробе. Во время пожара и всеобщей паники они действовали четко по инструкции и вывели людей в безопасное место через выставочный центр, благодаря чему спасли сотни жизней, отметили в администрации.