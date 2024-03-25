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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:02

Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - МИД Киргизии рекомендует гражданам, не имеющих веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.

"В связи с произошедшим 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" терактом, а также с введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности, МИД рекомендует гражданам временно воздержаться от поездки на территорию России до снятия дополнительных мер безопасности", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном пресс-службой.

МИД рекомендует гражданам, запланировавшим свою поездку, заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Россию на сайте МВД РФ.

Гражданам, имеющим два и более административных правонарушений в период своего предыдущего пребывания на территории РФ, рекомендовано воздержаться от поездки во избежание непропуска через государственную границу и последствий, связанных с данной процедурой.

"Прибывающим на территории России гражданам следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также при себе постоянно иметь документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории России", - отметили в МИД.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, пострадали около 200 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Киргизия Красногорск Crocus City Hall Подмосковье
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