В Италии усилят антитеррористические меры после теракта в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В МВД Италии приняли решение усилить антитеррористические меры с учетом теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщает в понедельник агентство EFE.

Соответствующее решение приняли на заседании национального комитета по вопросам безопасности. Предполагается, что меры позволят эффективнее обеспечивать безопасность, в частности, во время католических пасхальных праздников.

"Участники встречи внимательно проанализировали теракт, произошедший рядом с Москвой. Этот анализ был необходим, чтобы усовершенствовать ранее введенные меры по защите от террористов", - отметили в итальянском МВД.

Глава МИД Италии Антонио Таяни отметил, что правительство стремится эффективнее защитить сограждан от террористической угрозы. "Мы внимательно следим за происходящим (в России - ИФ) и стараемся как можно лучше защитить итальянцев", - сказал Таяни в эфире местного радио.