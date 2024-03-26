Бортников считает, что СБУ должна быть признана террористической организацией

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава ФСБ Александр Бортников считает, что Службу безопасности Украины (СБУ) необходимо признать террористической организацией.

"Надо это делать, конечно. Я считаю, что это основание не только считать, но и принимать соответствующее решение", - сказал Бортников во вторник журналистам, отвечая на вопрос, следует ли признать СБУ террористической организацией с учетом последних заявлений ее главы Василия Малюка, который фактически взял ответственность за совершение терактов на территории России.