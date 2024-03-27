Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:54

В Курске в аварии с участием автобуса пострадали 10 человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Десять человек, в том числе дети, получили травмы в массовой аварии с участием общественного транспорта в Курске, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Шестеро пострадавших госпитализированы.

Прокуратура Курска в связи с ДТП организовала проверку. По данным надзорного ведомства, авария произошла с участием пассажирского автобуса ЛИАЗ, автомобилей УАЗ и Лада Ларгус. От столкновения два автомобиля загорелись. По предварительным данным, технические повреждения получили другие транспортные средства.

Ранее сообщалось, что у автобуса ЛИАЗ отказали тормоза.

По данным полиции, в настоящее время по двум полосам со стороны Красной площади к Центральному рынку движение транспорта временно приостановлено. Регулируют движение сотрудники ГИБДД.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Курск ГИБДД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

Нападение на Crocus City Hall

Скончался один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

Обществознание останется в школьной программе

Обществознание останется в школьной программе

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Еще одна скважина на месте ЧП на руднике УГМК в Приамурье вывела спасателей к воде

Арестован еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 г.

Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire

18 воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });