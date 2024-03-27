В Курске в аварии с участием автобуса пострадали 10 человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Десять человек, в том числе дети, получили травмы в массовой аварии с участием общественного транспорта в Курске, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Шестеро пострадавших госпитализированы.

Прокуратура Курска в связи с ДТП организовала проверку. По данным надзорного ведомства, авария произошла с участием пассажирского автобуса ЛИАЗ, автомобилей УАЗ и Лада Ларгус. От столкновения два автомобиля загорелись. По предварительным данным, технические повреждения получили другие транспортные средства.

Ранее сообщалось, что у автобуса ЛИАЗ отказали тормоза.

По данным полиции, в настоящее время по двум полосам со стороны Красной площади к Центральному рынку движение транспорта временно приостановлено. Регулируют движение сотрудники ГИБДД.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).