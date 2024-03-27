Импортеры уже получили разрешения на ввоз в РФ почти 6,7 тыс. т беспошлинной курятины

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз одобрил ввоз в РФ 6 674 тонн мяса кур в рамках беспошлинной квоты (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС).

Согласно материалам ведомства, на 27 марта остаток тарифной квоты составил 133 326 тонн. Таким образом, к поставке одобрено 6 674 тонн (исходя из общего объема квоты на год в 140 тыс. тонн).

По сравнению с данными на 20 марта этот показатель увеличился на 384 тонны.

В материалах Минсельхоза также сообщается, что к настоящему времени объем заявок на беспошлинный ввоз курятины составляет 717,16 тонны.

Как сообщалось, объем беспошлинной квоты на ввоз мяса кур в РФ в 2024 году составляет 140 тыс. тонн. Она нацелена на увеличение предложения этого мяса на рынке и стабилизацию цен на него. Ввозимое мясо предназначается для производства продуктов питания.