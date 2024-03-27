Мошенники стали чаще звонить россиянам якобы от имени ФСБ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ призвали не верить мошенническим звонкам якобы от имени спецслужбы и напомнили, что не присылают фото удостоверений в мессенджерах и не используют личные сбережения граждан.

"В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в ФСБ России по фактам мошенничества - хищения их личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочного телефона ФСБ России, а также направлением по электронным мессенджерам фотографий "служебных удостоверений" Федеральная служба безопасности РФ информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым)", - сообщила спецслужба.

В ФСБ напомнили, что уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично.

Также в ведомстве заявили, что сотрудники ФСБ никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений.

"Не верьте предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на "безопасный счет" или передачи их курьеру, ФСБ не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений", - заявили в спецслужбе.