Суд отклонил апелляции о передаче другому суду дела об изъятии заводов ЧЭМК

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд на заседании в среду отказался удовлетворить апелляционные жалобы ответчиков по делу о передаче РФ заводов группы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК) – Юрия и Людмилы Антиповых и АО "Компания Эталон", настаивавших на передаче дела на рассмотрение другого суда. Челябинский электрометаллургический комбинат

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", говорится в решениях судов по апелляциям.

Дело рассматривается в закрытом судебном заседании.

Ранее сообщалось, что суд назначил на четверг рассмотрение трех апелляций. Первая из них – "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами группы - ИФ) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 февраля об отказе в ходатайстве о передаче дела на рассмотрение другого суда. Вторая жалоба была подана Антиповыми также на решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 февраля, отказавшего в удовлетворении ходатайства о передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции. Также суд планировал рассмотреть совместную апелляцию Антиповых и "Компании Эталон" на решение суда от 26 февраля об отказе в передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда.

Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю промышленной группы ЧЭМК Юрию Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК и Генпрокуратуры, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

В рамках рассмотрения иска суд принял обеспечительные меры, в том числе арестовал движимое и недвижимое имущество, а также акции трех упомянутых заводов.

В ходе разбирательства ответчики подали ряд заявлений и жалоб в Арбитражный суд Свердловской области, в том числе об отмене обеспечительных мер. Два таких ходатайства суд отклонил.

Очередное заседание по рассмотрению заявлений об отмене обеспечительных мер, принятых в рамках дела, суд назначил на 1 апреля. Согласно информации в карточке дела, заседание назначено в ответ на ходатайство прокуратуры Свердловской области от 25 марта.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

Сообщалось также, что 14 марта Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Челябинской области к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и "Компании Эталон" иск о солидарном взыскании с них в пользу РФ 25,83 млрд рублей. В частности, Генпрокуратура просит признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, в соответствии с которым Ю.Антипов "был освобожден от обязательств по возврату государственных средств" в размере 22,912 млрд рублей, процентов по ним в объеме 2,918 млрд рублей. Рассмотрение этого дела назначено на 1 апреля.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе, подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича – группу компаний Furbau.