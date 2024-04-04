ЧЭМК в 2023 году получил убыток на фоне снижения выручки и выплаты windfall tax

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Переданный в собственность РФ в марте этого года "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК, базовое предприятие одноименной группы, крупного производителя ферросплавов в РФ) в 2023 году получил чистый убыток по РСБУ в размере 519,45 млн рублей против 14,72 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка АО "ЧЭМК" в прошлом году сократилась на 16,3%, составив 81,59 млрд рублей. В частности, доходы от продаж продукции на внутреннем рынке сократились на 8,3% до 67,86 млрд рублей; в страны ближнего зарубежья – на 5,1% до 2,21 млрд рублей; дальнего зарубежья – в 1,8 раза до 11,52 млрд рублей.

В структуре выручки по видам продукции на ферросплавную продукцию пришлось 71,2 млрд рублей (снижение к 2022 году на 14%), на электродную продукцию (электродное производство как самое вредное планируется закрыть в первую очередь в связи с переносом производства завода за пределы Челябинска - ИФ) – 3,379 млрд рублей (рост на 8,2%), на хромовую руду – 4,254 млрд рублей (снижение в 2,1 раза).

Как поясняет компания, на получение убытка по итогам прошлого года повлиял, в частности, "уплаченный налог на сверхприбыль (windfall tax - ИФ) в сумме 782,037 млн рублей, а также уменьшение выручки в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 15 млрд 919,538 млн рублей при увеличении себестоимости на 2 млрд 777,175 тыс. рублей".

"На уменьшение выручки влияние оказало, в том числе, снижение цен на продукцию", - говорится в отчетности.

Себестоимость увеличилась на 3,3%, что обусловило сокращение валовой прибыли и прибыли от продаж.

Согласно материалам, в структуре прочих доходов в 2022 году 7,5 млрд рублей пришлось на безвозмездное получение денежных средств, в 2023 году АО такие средства не получало. Кроме того, в прошлом году почти в 6 раз сократились положительные курсовые разницы, до 606,3 млн рублей. В результате прочие доходы упали в 4,5 раза (до 2,529 млрд рублей). Прочие расходы сократились всего в 2,5 раза (до 6,182 млрд рублей). В совокупности это оказало влияние на снижение прибыли до налогообложения.

Основные финпоказатели АО "ЧЭМК" (в тыс. рублей):

2023 г. 2022 г. Динамика Выручка 81 594 661 97 514 199 -16,3 % Себестоимость продаж 70 991 135 68 754 050 3,3 % Валовая прибыль 10 603 526 28 760 149 -2,7 раза Прибыль от продаж 6 408 415 25 105 128 -3,9 раза Прибыль до налогообложения 1 426 172 19 356 300 -13,6 раза Чистая прибыль (убыток) -519 449 14 722 565

Дебиторская задолженность компании сократилась с 8,26 млрд рублей на начало 2023 года до 7,5 млрд рублей на конец года, кредиторская – с 14,42 млрд рублей до 10,23 млрд рублей.

Согласно отчетности, в 2023 году передал безвозмездно бывшему владельцу АО "Компания Эталон" (владел акциями ЧЭМК до 14 марта 2023 года - ИФ) 5,6 млрд рублей против 21,533 млрд рублей в 2022 году. При этом комбинат в прошлом году получил от "Компании Эталон" 9 млрд 618,5 млн рублей займа, из них вернул 2,124 млрд рублей, и на начало 2024 года остался должен 7 млрд 494,5 млн рублей плюс 377,737 млн рублей процентов. Из указанной суммы займа 2,435 млрд рублей ЧЭМК должен был погасить в марте, однако не сделал этого из-за ареста на перечисление средств в рамках иска Генпрокуратуры. Оставшиеся 5 млрд 59,5 млн рублей должны быть погашены в мае-июле этого года. "Дальнейшее погашение задолженностей будет урегулировано отдельно", - отмечает компания.

Согласно отчетности, до 26 февраля 2024 года 100% уставного капитала ЧЭМК принадлежало АО "Компания Эталон", 74,5% которого принадлежат Людмиле Антиповой, остальные 25,5% – Юрию Антипову.

По состоянию на 1 марта 2024 года единственным акционером ЧЭМК является РФ в лице Росимущества.

Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю промышленной группы ЧЭМК Юрию Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор, по данным ЧЭМК и Генпрокуратуры, касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

Сообщалось также, что 16 февраля этого года во время визита в Челябинск президент России Владимир Путин заявлял, что вредное производство ЧЭМК должно быть вынесено за пределы Челябинска. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, перенос должен начаться с электродного производства с наибольшей экологической нагрузкой.