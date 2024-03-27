Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел прибыла в Москву

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо прибыл во главе делегации в Москву, визит продлится несколько дней, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Сегодня встретили большую делегацию Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо. Мы с ним - сопредседатели межправительственной российско-корейской комиссии", - написал Козлов в своем телеграм-канале.

"Делегация пробудет в Москве несколько дней, ключевое для нас - свериться по исполнению договорённостей и решений, которые мы приняли на заседании межправкомиссии в Пхеньяне", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды России, министры двух стран в среду "дали старт двухдневным переговорам". "С российской и корейской сторон в совещаниях принимают участие сотрудники федеральных министерств и ведомств, представители компаний", - сказано в сообщении.

"В ходе десятого заседания межправительственной комиссии были зафиксированы договорённости, по многим из которых уже есть решения, хотя прошло только четыре месяца. Но есть направления, по которым мы должны совместно предпринять больше усилий. За два дня мы проведём встречи, обсудим всё предметно. Нам важен результат, и мы его достигнем", - сказал Козлов, чьи слова приводятся в сообщении Минприроды.

Со своей стороны Юн Чжон Хо, согласно сообщению, отметил, что "дружба между КНДР и Россией, имеющая давние исторические корни, сегодня встречает новый переломный момент своего развития под особым вниманием председателя Государственного Совета КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина".

"Она возвысилась до уровня нерушимых братских отношений. Визит нашей делегации имеет ещё большее значение, так как он проходит в знаменательном периоде, когда исполняется 75 лет со дня подписания первого межправительственного соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между нашими странами во время визита великого вождя товарища Ким Ир Сена в 1949 году", - сказал северокорейский министр.

Козлов возглавляет Межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР с 2018 года.