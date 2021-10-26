Роскомнадзор включил Telegram и LiveJournal в реестр соцсетей

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор дополнил реестр социальных сетей сервисами Telegram и LiveJournal ("Живой журнал") в рамках закона о самоконтроле соцсетей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и LiveJournal", - заявили в РКН в ответ на запрос агентства во вторник.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент в реестр социальных сетей помимо Telegram и LiveJournal включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов", - сказали в ведомстве.

В феврале 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Закон закрепил за РКН обязанность формирования и ведения реестра соцсетей для контроля соблюдения ими требований законодательства РФ. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел (www.530-fz.rkn.gov.ru), где представлена общая информация по закону, данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей соцсетей. "Владельцы интернет-ресурсов смогут перейти в личный кабинет для дальнейшего взаимодействия с Роскомнадзором, в том числе по оценке противоправности контента и необходимости его удаления", - отметили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал закон о порядке признания интернет-ресурсов соцсетями и обязанности для владельцев сетей блокировать запрещенную информацию. Закон пока не предусматривает каких-либо санкций за неудаление такой информации самостоятельно. 10 февраля замглавы РКН Милош Вагнер предложил рассмотреть возможность введения административной ответственности в отношении соцсетей за то, что они самостоятельно не удалили запрещенный в РФ контент до получения требований надзорных органов.

Вместе с тем, в настоящее время штраф от 800 тыс. до 4 млн руб., а за повторное правонарушение - до 10% от годового оборота компании предусмотрен по статье 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете), когда компания не исполняет соответствующее требование РКН.