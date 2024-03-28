Российские военные провели на Балтике учение по переброске и высадке морского десанта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Десантные катера Балтийского флота в рамках планового учения выполнили артиллерийские стрельбы и отработали задачи по переброске подразделений морской пехоты, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В учении были задействованы десантные катера "Мичман Лермонтов", "Лейтенант Римский-Корсаков" и Д-67, около пяти единиц боевой техники, порядка 20 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Во время перехода экипажи катеров отработали различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия.

"В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантные катера провели маневрирование на предельно возможных скоростях. Кроме того, моряки-десантники провели стрельбы по морским надводным и воздушным целям", - сообщили в пресс-службе.

По прибытии на место экипажи осуществили имитацию высадки бронетранспортеров с десантом на плав в море.