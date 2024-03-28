Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

Российские военные провели на Балтике учение по переброске и высадке морского десанта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Десантные катера Балтийского флота в рамках планового учения выполнили артиллерийские стрельбы и отработали задачи по переброске подразделений морской пехоты, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В учении были задействованы десантные катера "Мичман Лермонтов", "Лейтенант Римский-Корсаков" и Д-67, около пяти единиц боевой техники, порядка 20 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Во время перехода экипажи катеров отработали различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия.

"В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантные катера провели маневрирование на предельно возможных скоростях. Кроме того, моряки-десантники провели стрельбы по морским надводным и воздушным целям", - сообщили в пресс-службе.

По прибытии на место экипажи осуществили имитацию высадки бронетранспортеров с десантом на плав в море.

Западный военный округ Балтийский флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Генштабе РФ заявили, что солдат-срочников весеннего призыва не направят на СВО

Что произошло за день: четверг, 28 марта

Топ-менеджера "Росатома" Сахарова арестовали по делу о взяточничестве

Топ-менеджера "Росатома" Сахарова арестовали по делу о взяточничестве

В правительстве обсуждают введение цифровых профилей трудовых мигрантов

Попытка блокировки Telegram

Роскомнадзор сейчас не планирует блокировать Telegram

Роскомнадзор сейчас не планирует блокировать Telegram

Военный самолет упал в море у Севастополя, пилот катапультировался

Нападение на Crocus City Hall

Задержан еще один подозреваемый в соучастии в теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В СКР заявили о полученном подтверждении связи фигурантов дела Crocus с Украиной

Роскомнадзор призвал остерегаться незнакомцев в мессенджерах и соцсетях

Военный суд в РФ заочно рассмотрит дело пресс-секретаря Meta

Военный суд в РФ заочно рассмотрит дело пресс-секретаря Meta
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });