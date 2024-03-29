Семь скважин используют для разведки на месте обвала на руднике в Приамурье

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Семь разведывательных скважин используют спасатели на месте обвала на руднике "Пионер" в Приамурье, где в шахте оказались заблокированы 13 человек, сообщает региональный главк МЧС России.

"Четвертая скважина по итогам бурения в расчетную точку не вышла из-за горно-геологических условий. Бурение новой скважины в нижний горизонт будет продолжено после проведения расчетов", - говорится в сообщении.

Ранее первые три скважины вышли в запланированные уровни, но показали наличие в горных выработках воды, ила и льда.

Принято решение о дополнительных буровых работах на других участках. На текущий момент пробурено 143 метра пятой скважины из расчетных 295. Шестая скважина бурится на 315 метров, пробурено 157 метров. На седьмом участке специалисты прошли 48 из 255 метров.

По ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌рекомендациям технического совета "в связи с колоссальной опасностью повторного прорыва горной массы и воды в горную выработку" и угрозой обрушения борта карьера руководитель ликвидации аварии принял решение о приостановке работ в зоне возведения перемычек.

В пятницу в Амурскую область прибыли еще двое родственников горняков. С семьями пропавших рабочих работают психологи. Во второй половине дня по просьбе родственников их привезут на рудник к месту проведения работ.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированы 13 человек. Пробитые скважины показали отсутствие пустот в горных выработках.

В регионе введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Управляющий директор рудника арестован.