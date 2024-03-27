Еще одна скважина на месте ЧП на руднике УГМК в Приамурье вывела спасателей к воде

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Свободные от воды и пульпы участки на руднике "Пионер" (Амурская область, входит в группу "Уральской горно-металлургической компании", УГМК), где из-за обвала в шахте заблокированы 13 человек, по итогам бурения трех скважин пока не обнаружены, сообщает МЧС России.

"Наличие воды в горных выработках подтвердилось по результатам работы третьей буровой установки. В настоящее время продолжает работать одна буровая установка, которой осталось пройти 80 метров", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб принял решение использовать две высвободившиеся установки для исследования нижележащих горизонтов. По оценкам специалистов, это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе.

Психологи МЧС России продолжают работу с родственниками оказавшихся под завалами горнорабочих. Проводится информирование о ходе проведения аварийно-спасательных работ, оказывается всесторонняя помощь. На сегодняшний день в Приамурье прибыли члены семей 10 горняков. На этой неделе планируется прибытие еще одной семьи.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Для проведения спасательных работ используются четыре установки для бурения скважин. Разведка обстановки внутри шахты с помощью видеокамеры через первые пробуренные скважины показала отсутствие пустот в горных выработках. О судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно. В регионе введен режим ЧС. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника.

Рудник "Пионер" - крупное золотодобывающее предприятие, добыча по итогам 2023 года превысила 4 тонны.