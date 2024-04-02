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В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана
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Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны Казахстана опровергли сообщения о том, что атаковавшие объекты в Татарстане беспилотники якобы были запущены с территории страны.

"Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности", - говорится в опубликованном во вторник сообщении Минобороны Казахстана.

В ведомстве заявили, что "подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан".

Утром во вторник пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске были совершены атаки беспилотными летательными аппаратами. В результате, по последним данным, в Елабуге пострадали 13 человек. В Нижнекамске обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Казахстан Татарстан
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