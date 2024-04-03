Число пострадавших от атаки БПЛА в Татарстане выросло до 14 человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате атаки беспилотников на объекты в татарстанском городе Елабуга выросло до 14 человек, из них шестеро остаются в больнице, сообщила журналистам официальный представитель главы республики Лилия Галимова в среду.

"(Всего пострадавших - ИФ) 14, в стационаре находятся шестеро, остальные отпущены домой", - сказала Галимова.

Она уточнила, что большинство пострадавших от атаки беспилотников на Елабугу являются гражданами африканских стран.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших, 8 из которых были госпитализированы.

2 апреля татарстанские города Елабугу и Нижнекамск атаковали беспилотные летательные аппараты.

В Елабуге беспилотник разрушил общежитие. По данным мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, в результате атаки БПЛА на одно из предприятий в Нижнекамске пострадавших и серьезных повреждений нет, технологический процесс предприятия не нарушен.