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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Путин дал поручение помочь людям в зонах подтопления

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, находящимся в зоне подтопления", - сказал представитель Кремля.

По данным пресс-службы МЧС, более 240 жилых домов и свыше 3,2 тыс. приусадебных участков подтоплены в 32 регионах России.

Отмечается, что в Алтайском крае, где сейчас складывается наиболее сложная обстановка с весенним половодьем, вода зашла в 194 жилых дома, остаются подтопленными 917 приусадебных участков, 6 участков дорог и низководный мост.

Спасатели ведомства продолжают оказывать адресную помощь жителям, организуют лодочные переправы, подвозят продукты и предметы первой необходимости. Для населения организованы пункты временного размещения.

Последствия весеннего половодья ликвидируют 2,8 тыс. специалистов и 1,2 тыс. единиц техники.

Владимир Путин Алтайский край Оренбургская область
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