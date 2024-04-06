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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Число эвакуированных из зоны подтоплений в Орске выросло почти в три раза

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Около двух тысяч жителей Орска (Оренбургская область), по уточненным данным, эвакуированы из-за прорыва дамбы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона в субботу.

"Всего эвакуировано около 2 тысяч человек. Это люди, вывезенные спасателями, и кто самостоятельно эвакуировался", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось об эвакуации 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних.

По данным региональных властей, в пунктах временного размещения находятся 320 жителей Орска, в том числе 85 детей.

При этом эвакуация населения в настоящее время продолжается.

Власти Орска в своем телеграм-канале призывают жителей, проживающих в поселках Лесоторговый, Никель, Строителей, а также на улице Борисоглебского срочно эвакуироваться в пункты временного размещения. Их ждут эвакуационные автобусы.

5 апреля в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено более 2,4 тыс. жилых домов и свыше 3 тыс. придомовых территорий. При патрулировании Орска были обнаружены два тела. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

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По данным областной прокуратуры, органы Ростехнадзора ранее выявляли нарушения при содержании дамбы и направляли предписания в уполномоченный орган. По версии прокуратуры, прорыв произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

По данным региональных властей, дамба рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал - 5,5 м. Сейчас же уровень воды достиг 9,6 м.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Хроника 30 марта – 06 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Орск Оренбургская область
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