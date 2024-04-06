Прорыв дамбы в Орске произошел из-за несвоевременно принятых мер по ее содержанию

Прокуратура требует возбудить дело по двум статья УК РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Дамба в городе Орск (Оренбургская область) повреждена из-за несвоевременно принятых мер по ее содержанию, сообщает в субботу прокуратура региона.

"В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошел прорыв дамбы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По его данным, сооружение введено в эксплуатацию в 2010 году. "Органами Гостехнадзора ранее выявлялись нарушения при содержании дамбы, в связи с чем в уполномоченный орган были направлены предписания", - заявили в ведомстве.

В частности, в марте этого года прокуратура направляла в адрес первого заместителя главы Орска "предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Прокуратура Оренбургской области направила следователям постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о нарушение правил безопасности при ведении строительных работ и халатности из-за прорыва дамбы в Орске, сообщается в ее телеграм-канале.

"Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ), а также по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

5 апреля в Орске прорвало защитную насыпную дамбу.

В настоящее время в Орске подтоплено более 2 400 жилых домов, 3 065 придомовых территорий. Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В регионе подготовлены к развертыванию 495 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 82,3 тыс. человек.

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