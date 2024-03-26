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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:45

Генпрокуратуре поручено продолжать защищать права предпринимателей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поставил перед Генеральной прокуратурой задачу последовательно продолжать работу по защите прав предпринимателей, подчеркнув важность эффективной экономики в настоящее время.

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"Повышенные требования предъявляются сегодня к защите прав предпринимателей, всех участников хозяйственной жизни. Вы понимаете, насколько важна для нас здоровая, эффективно работающая экономика. Это всегда важно, но сегодня это имеет особое значение", - заявил он на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что государство последовательно продолжит "стратегическую линию на снятие административных барьеров, расширение экономических свобод, на поддержку деловой активности", создание благоприятных условий для компаний.

"Вновь обращаю внимание: конкурентная и привлекательная национальная юрисдикция, надежные гарантии добросовестно приобретенной собственности, активов - это важнейшие условия развития страны, экономического роста, создания новых рабочих мест", - заявил глава государства.

Путин напомнил о поставленной задаче с 2025 года полностью перейти на рискориентированный подход.

"Там, где риски отсутствуют, применять профилактические методы. С учетом этого органам прокуратуры предстоит существенно скорректировать, обновить свою работу в сфере реализации надзорных полномочий", - сказал глава государства.

Он попросил прокуроров "действовать очень аккуратно, взвешенно, совместно с деловым сообществом, максимально сократить число проверочных мероприятий бизнеса и обеспечить защиту прав граждан - потребителей товаров и услуг".

На этой же коллегии Путин заверил, что ни о какой деприватизации и огосударствлении российской экономики речи не идет. По его словам, работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены с нарушением закона, используются во вред государству.

Владимир Путин Генпрокуратура
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