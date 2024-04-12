ФТС сообщила о сокращении экспорта РФ в январе-феврале на 7,6% г/г

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Внешнеторговое сальдо России в январе-феврале 2024 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 14,6% и составило $16,9 млрд, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту.

В том числе экспорт товаров из России, по данным ФТС, в январе-феврале 2024 года снизился в годовом выражении на 7,6% - до $58,5 млрд, импорт сократился на 4%, до $41,6 млрд.

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