Число пострадавших из-за ракетного удара по Луганску возросло до девяти человек

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали в результате ракетного удара украинской армии по Луганску в субботу, сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он уточнил, что семеро из пострадавших - сотрудники машиностроительного завода, еще двое - жители расположенных вблизи завода домов. "Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил Пасечник.

По его словам, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее в субботу сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о троих пострадавших в результате ракетного удара по машиностроительному заводу в Луганске.