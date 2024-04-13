МВД проведет проверку сообщения о полицейских, ворвавшихся к советнику посла Киргизии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Служебная проверка назначена после заявления дипломатов Киргизии о нарушении Венской конвенции сотрудниками столичного главка МВД, якобы ворвавшихся в дом советника посла, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - написала Волк в своем телеграм-канале.

По словам представителя МВД, 8 апреля сотрудники столичного управления полиции проводили профилактический обход жилого сектора.

"Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, удостоверяющие ее личность. При этом она сообщила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии", - отметила Волк.

В процессе общения с женщиной "полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали". Кроме того, как сообщила Волк, "ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника".

12 апреля в МИД Киргизии назвали недопустимыми действия сотрудников правоохранительных органов РФ, которые, по данным киргизской стороны, ворвались в дом советника посла Киргизии Манаса Жолдошбекова с целью проверки законности оснований пребывания иностранного гражданина в Москве.

В МИД Киргизии назвали произошедшее грубым нарушением положений Венской конвенции "О дипломатических сношениях", потребовав тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности.