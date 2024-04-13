Глава ЛНР сообщил о ракетных ударах по машиностроительному заводу Луганска

Повреждены и жилые дома

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Ракетный удар вооруженных сил Украины был нанесен по машиностроительному заводу в Луганске, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство", - написал Пасечник в своем телеграм-канале в субботу.

Глава ЛНР уточнил, что также в результате удара повреждения получили жилые дома.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы", - добавил Пасечник.

О том, что один мирный житель Луганска пострадал в результате ракетного удара по городу в субботу днем, сообщили "Интерфаксу" ранее в экстренных службах города.

"Из того, что известно на данный момент - как минимум одного человека увезли в больницу. Больше пока информации нет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем телеграм-канале сообщил, что по Луганску, предположительно, нанесен ракетный удар со стороны украинской армии. В экстренных службах Луганска сообщили, что по предварительной информации, при ударе применялись крылатые ракеты британского производства "Storm Shadow".