Крым и Севастополь попросили продлить упрощенный порядок госзакупок до 2030 года

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Администрации Крыма и Севастополя просят продлить до 2030 года действующий в регионах упрощенный порядок осуществления государственных закупок, сказал глава Крыма Сергей Аксенов президенту Владимиру Путину.

"Крым сегодня действует с нормой изъятия проведения торгов через 44-ФЗ, благодаря этому у нас успеваемость растет по всем без исключения направлениям. Мы просим вместе с (губернатором Севастополя - ИФ) Развожаевым Михаилом Владимировичем продлить нам эту норму до 2030 года", - сказал Аксенов.

Он добавил, что нужно внести изменения в Федеральный конституционный закон №6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Закон об упрощенной системе проведения государственных закупок был принят в апреле 2020 года после поручения Путина на совещании по социально-экономическому развитию полуострова. Закон дает право властям Крыма и Севастополя при согласовании с федеральными властями в особом порядке выбирать подрядчиков при осуществлении ряда работ и поставок.