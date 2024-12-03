Минфину могут продлить до 2027 года "кураторство" госзакупок в Крыму

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минфину могут продлить полномочия на согласование порядка выбора способов определения поставщиков при осуществлении госзакупок в Крыму и Севастополе. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается продление до 31 декабря 2026 года срока действия положений постановления № 543, определяющих Минфин России в качестве вышеуказанного федерального органа исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Недавно принятые поправки к законам о принятии Крыма в состав РФ и "О контрактной системе" (44-ФЗ) до 31 декабря 2026 года были продлены полномочия федерального правительства определять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на согласование порядка выбора способов определения поставщиков при проведении закупок госзаказчиками Крыма и Севастополя. С 2020 года таким органом власти был определен Минфин.

С 2020 года в Крыму и Севастополе действует специальный режим госзакупок. Он предусматривает, что местные госзаказчики могут проводить закупки либо в соответствии с 44-ФЗ, либо способами, согласованными с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утвержденными, соответственно, властями Крыма и Севастополя. Изначально спецрежим был введен на два года. Затем его действие было продлено до конца текущего года, а в ноябре были приняты поправки к 44-ФЗ, согласно которым действие спецрежима госзакупок в Крыму и Севастополе продлено до 31 декабря 2026 года.

Применять 44-ФЗ в Крыму начали с 1 января 2017 года. До этого в регионе, который вошел в состав России в марте 2014 года, действовал особый порядок проведения закупок и торгов.

Многие объекты в Крыму построены или строятся на средства федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики и Севастополя.

Правительство России утвердило крымскую ФЦП в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года, затем ее несколько раз продлевали - до 2025 года включительно. Последней правкой в очередной раз существенно увеличен объем финансирования: на 9,3%, или на 117 млрд рублей, до 1,374 трлн рублей (в ценах соответствующих лет).