Гособвинение просит приговорить к семи годам колонии заочно пресс-секретаря Meta

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит военный суд назначить семь лет колонии строгого режима заочно пресс-секретарю корпорации Meta (внесена в реестр экстремистских организаций, деятельность в РФ запрещена) Энди Стоуну по обвинению в оправдании терроризма, передал корреспондент "Интерфакса".

О таком наказании попросил прокурор Борис Локтионов в прениях сторон по делу Стоуна в понедельник.

Срок наказания Стоуну, как указал прокурор, должен исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Дело пресс-секретаря Meta рассматривает Второй Западный окружной военный суд.

Следствием Стоуну было заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как заявили ранее в Генпрокуратуре РФ, в марте 2022 года Стоун разместил на своей странице в Twitter (в настоящее время X - ИФ) публикацию, которая "оправдывала агрессивные, враждебные и насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в проведении специальной военной операции".

В суде гособвинитель попросил суд исключить из обвинения указание на "публичные призывы к совершению актов терроризма, направленных на причинение военнослужащим смерти".

В России Стоун объявлен в международный розыск и арестован заочно. Кроме того, Росфинмониторинг внес его в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с тем решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

В настоящее время доступ к Facebook и Instagram на территории РФ ограничен.