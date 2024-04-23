Великобритания выделит 500 млн фунтов стерлингов на военную помощь Украине

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания выделит еще 500 млн фунтов стерлингов для оказания дальнейшей военной помощи Киеву, сообщил премьер-министр королевства Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Великобритания предоставит дополнительные 500 млн фунтов стерлингов в качестве оперативного финансирования для приоритетных целей, в том числе - боеприпасов, средств ПВО и беспилотников", - говорится в опубликованном во вторник заявлении на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что таким образом Лондон в этом году выделил уже 3 млрд фунтов на передачу вооружений Киеву.

Кроме того, в сообщении говорится, что министерство обороны Великобритании пообещало дополнительно предоставить Украине "60 плавсредств, более 400 транспортных средств и свыше 1,6 тыс. ракет". О сроках данных поставок не сообщается.