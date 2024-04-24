В РАН подготовили программу по исследованию Луны до 2050 года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российская академия наук (РАН) подготовила лунную космическую программу до 2050 года, сообщил глава РАН Геннадий Красников.

"Мы делаем лунную программу. Мы вышли с предложением о том, чтобы она не заканчивалась. Вот сейчас формируется программа до 2035 года, мы говорим, что это очень малый период. Мы подготовили программу до 2050 года, потому что именно такие сроки должны здесь быть. Мы обратились к президенту, и он нас поддержал. (...) Сегодня это будет отдельная программа по исследованию и освоению Луны", - сказал Красников, выступая в Совете Федерации в среду.

Он добавил, что в лунных исследованиях "разворачивается космическая гонка многих стран".

8 апреля научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый заявил, что Россия планирует построить и начать эксплуатировать к середине 2030-х годов космическую обсерваторию на Луне.

5 марта глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов сообщил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

27 октября 2023 года Борисов заявил, что РФ будет изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов "Луна-26" и "Луна-27".

4 октября 2022 года в "Роскосмосе" сообщили, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.