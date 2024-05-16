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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Глава "Роскосмоса" анонсировал старт совместной с Китаем экспансии Луны после 2036 года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года.

"Давайте мы ее сначала разработаем, испытаем на Земле (...) Я скажу так: что по планам экспансия Луны - это где-то после 2036 года", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о датах испытаний создаваемой с Китаем ядерной энергоустановки для Луны.

В июне 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. В марте того же года две страны подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области создания Международной лунной научно-исследовательской станции. В апреле 2023 года Борисов сообщил, что в российско-китайской лунной программе может быть задействован ядерный буксир "Зевс", а в октябре заявил о намерении России изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов "Луна-26" и "Луна-27".

В начале марта этого года Борисов заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

14 марта президент Владимир Путин заявил, что создание ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансированием и этой теме следует уделить особое внимание.

Роскосмос Юрий Борисов Китай Луна
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